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Политика

Жириновский объяснил, почему Запад считает россиян людьми второго сорта

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал в своем Twitter заявление ФАС, которая ранее обвинила в двойных стандартах производителей стиральных порошков Ariel и Persil и шоколада Lindt, пишут РИА Новости.

Владимир Жириновский.
Владимир Жириновский.
duma.gov.ru

Политик написал, что сложившаяся ситуация показывает истинное отношение стран Запада к россиянам. Он отметил, что «ФАС наконец-то обнаружила, что из Европы идут товары низкого качества».

«Мы для стран Запада — люди второго сорта, которым можно предлагать всякие отходы», — написал лидер ЛДПР в Twitter.

Он завил, что следует прекратить ввоз не качественной продукции.

«Хотят торговать с нами — пусть импортируют высококачественные товары. Не хотят — обойдемся», — написал Жириновский.

Напомним, ранее ФАС вынесла производителям предупреждения из-за того, что их товары, продающиеся в России, отличаются по качеству от таких же за рубежом.

В течение 30 дней они должны или воспроизвести свой товар точно в таком же составе, как и в Европе, или нанести на упаковку соответствующие обозначения, которые не позволили бы вводить россиян в заблуждение.

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