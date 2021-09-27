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Политика

Жириновский отказался от депутатского мандата в АКЗС

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ожидаемо отказался от мандата депутата в Алтайском краевом Законодательном собрании.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Владимир Вольфович написал и направил в избирательную комиссию заявление об отказе от мандата», — рассказал altapress.ru лидер алтайских либерал-демократов Владимир Семенов.

В ближайшее время партия определится с именем того, кто получит место Жириновского в стенах регионального парламента.

Напомним, что Владимир Жириновский в списке ЛДПР на выборах нового созыва АКЗС шел под первым номером. Добавим и то, что для партии это привычный ход, когда лидер либерал-демократов возглавляет списки в регионах.

К слову, у «Единой России» первым в списке в АКЗС значился губернатор Виктор Томенко. Он также отказывается от мандата в пользу главврача Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезированию Владимира Пелеганчука.

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