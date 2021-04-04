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Политика

Жириновский предложил «не издеваться над историей» и праздновать Пасху вместе с католиками

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян отмечать Пасху вместе с остальным миром, по Григорианскому календарю.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
ldpr.ru

«Большевиков нет давно, а их проделки до сих пор мучают человечество», — заявил политик своем Telegram-канале.

«Пора вернуться к Григорианскому календарю. Весь мир празднует Пасху сегодня, а мы 2 мая… Но ведь Христос родился и воскрес в определенные дни, а мы, получается, издеваемся над историей и моралью», — цитирует Жириновского РИА «Новости».

Также он предложил отмечать Рождество 25 декабря, как это делается в западных (католических, протестантских и финляндской православной) странах.

Политик считает, что нужно вернуться к календарю, который был при царе, а также переименовать на старый лад города и улицы.

А вот религиовед Алексей Юдин не придерживается той же точки зрения: единый день празднования Пасхи — «больной вопрос» для христианских церквей.

В 2021 году весь мир отмечает Пасху сегодня, 4 апреля. В России праздник отметят 2 мая.

Для вычисления даты Пасхи все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом Вселенском соборе в 325 году.

Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни.

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