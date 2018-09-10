Жириновский прокомментировал потасовку, в которой ударил человека

Политик Владимир Жириновский заявил, что ни с кем не дрался во время акции протеста на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Владимир Жилировский,

лидер ЛДПР:

Никакой драки не было, какая драка? Там же толпа, люди колышутся, и мы старались пройти, чтобы никого не задеть. Поэтому кто-то, может быть, там упал, споткнулся… Нормальная ситуация при большом скоплении народа.

Жириновский заявил, что пришел на площадь чтобы не допустить задержаний протестующих.

Комиссия Госдумы по этике оценит действия Жириновского о потасовке, но только «если поступит соответствующее обращение». Об этом заявил руководитель комиссии Отари Аршба, передает «Эхо Москвы».

Напомним, видео инцидента опубликовал телеканал «Дождь». Судя по записи, слышно, как глава ЛДПР говорит митингующему: «Я тебе сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать». И тут же бьет человека по лицу.