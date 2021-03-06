Жириновский рассказал, какой была бы Россия в случае сохранения СССР

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский считает, что если бы СССР не развалился, страна сохранила бы свой территориальный состав и была бы самой преуспевающей в мире.

Политик уверен, что страна бы успешно экспортировала продовольствие в другие страны.

«Мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство», — цитирует его интервью РИА «Новости».

Также Жириновский считает, что в стране бы насчитывалось 300 млн человек. Они жили бы мирно, без всякого «национализма».