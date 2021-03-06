Жириновский рассказал, какой была бы Россия в случае сохранения СССР

Политик уверен, что страна бы успешно экспортировала продовольствие в другие страны.
«Мы были самодостаточными. Весь юг нам давал то, что нам сегодня везут из Африки, из Израиля или из Западной Европы. У нас свои были фрукты, овощи, все свое. Бахчевые, хлопок, виноград. И представляете, мы бы сегодня были монополистами на газово-нефтяном рынке. Весь газ, нефть Азербайджана, Туркмении, Узбекистана, Казахстана — это было бы общее наше богатство», — цитирует его интервью РИА «Новости».
Также Жириновский считает, что в стране бы насчитывалось 300 млн человек. Они жили бы мирно, без всякого «национализма».
«Тогда, в Советском Союзе, родилось от смешанных браков 22 миллиона детей. Сейчас бы еще 22 родилось. Уже было бы 50 миллионов. Никакого бы национализма не было. Национализм выжигается каленым железом не через насилие, не через деньги, а через смешанные браки», — заявил лидер ЛДПР.