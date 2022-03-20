Жириновский в критическом состоянии сделал заявление о провале плана США по разделу Ирака

Военная кампания США в Ираке ставила перед собой целью раздробить страны на маленькие государства и точно такую же цель Вашингтон преследовал на Ближнем Востоке в целом, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, пишут РИА «Новости» .

«Они надеялись расчленить Ирак. Курдскую часть отделить с провозглашением независимого Курдистана. Отделить шиитов — юг и Персидский залив. И сунниты отдельно в Багдаде», — объяснил политик.

По мнению Жириновского, таким образом США хотели создать ситуацию, при которой над «десятками мелких государства доминировал бы Израиль с мощной армией». Это, добавил он, соответствовало бы порядку в интересах Запада.

Лидер ЛДПР подчеркнул — аналогичные планы США вынашивали в отношении Афганистана, Сирия и Ливии, однако реализовать эти планы Вашингтону не удалось.

20 марта исполняется 19 лет с начала вторжения международной коалиции во главе с США в Ирак в 2003 году, указывает Газета.Ru.

Между тем Telegram-канал «112» сообщил, что лидер ЛДПР Жириновский находится в критическом состоянии — у политика диагностировали септический шок.

Также стало известно, что легкие Жириновского полностью отекли. Последние сутки в состоянии пациента наблюдается отрицательная динамика, пишет Lenta.ru.

Жириновский был госпитализирован с коронавирусом в Центральную клиническую больницу Москвы 2 февраля.

Позже он был выведен из медикаментозного сна, в котором, по информации СМИ, он находился на протяжении нескольких недель.

По словам лидера ЛДПР, он сделал 8 прививок от коронавируса.