Жить по-новому. Партия «Новые люди» разработала альтернативу обязательному воинскому призыву

Проект закона, внедряющий правовой механизм компенсационных выплат в качестве альтернативы прохождения службы в армии, планирует внести в Госдуму партия «Новые люди».

С соответствующим предложением лидер «Новых людей» Алексей Нечаев выступил на пресс-подходе по итогам конкурса «Марафон идей».

Он отметил, что в партию поступил целый ряд инициатив от молодежи, касающихся службы в армии. Одно из таких предложений, которое планируется внести в Государственную Думу, совпала с позицией партии «Новые люди».

Алексей Нечаев,

лидер партии «Новые люди»:

— 31 марта начнется очередной весенний призыв в армию, поэтому тема особенно актуальна. Молодых людей станет меньше, непонятно, за кого девушкам замуж выходить!

Алексей Нечаев. Партия «Новые люди».

По словам Алексея Нечаева, в стране следует реализовать на уровне законодательной нормы порядок, предусматривающий компенсационную выплату фиксированной суммы, как легальную альтернативу обязательному призыву.

— Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, — уточнил спикер.

Продолжая высказываться о плюсах такой практики, Алексей Нечаев подчеркивает, что компенсация позволит отслужившим в армии парням начать учебу в том вузе, который им будет по-настоящему интересен.

Жить по-новому. Партия «Новые люди».

Помимо этого, лидер «Новых людей» выступил с предложением о расширении перечня специальностей для альтернативной гражданской службы.

К слову, в данный момент, альтернативную службу проходит очень небольшая часть призывников.

По словам Алексея Нечаева, в случае реализации данных предложений молодым людям не придется начинать взрослую жизнь с жульничества и не выходить за рамки правового поля.

Алексей Нечаев. Партия «Новые люди».

Также лидер «Новых людей» высказался в пользу появления возможности выдачи банками кредитов под указанные цели.

— Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей, будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, — добавил лидер партии.

Данная инициатива пока не обсуждалась с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, но сам Алексей Нечаев свое заявление назвал публичным приглашением к диалогу, акцентировав внимание на том, что это не просто инициатива партии, а желание огромного количества людей.

Жить по-новому. Партия «Новые люди».

Справка

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырёх регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер (в Новосибирской (7,0%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5%) областях).

Также кандидаты от «Новых Людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%. На выборах в городскую думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97% голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. «Новые люди» намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.