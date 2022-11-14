14 ноября
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Политика

Премьер-министр Великобритании обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал страны помешать России превратить продовольствие в оружие. Об этом сообщают РИА Новости.

Риши Сунак
Риши Сунак
Соцсети Риши Сунака

В преддверии саммита G20 Риши Сунак призвал страны принять меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира.

Одной из причин голода он назвал «превращение продовольствия в оружие» Россией.

Также британский премьер предложил странам увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, чтобы помочь увеличить поставки.

Он поддержал генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша) в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю.

Кроме того Риши Сунак призвал страны искать способы «быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия».

Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на острове Бали. В нем примет участие «большая двадцатка» — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.

Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.

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