Премьер-министр Великобритании обвинил Россию в превращении продовольствия в оружие

В преддверии саммита G20 Риши Сунак призвал страны принять меры по предотвращению голода в наиболее уязвимых частях мира.
Одной из причин голода он назвал «превращение продовольствия в оружие» Россией.
Также британский премьер предложил странам увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы, чтобы помочь увеличить поставки.
Он поддержал генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша) в обеспечении продолжения поставок зерна по Черному морю.
Кроме того Риши Сунак призвал страны искать способы «быстрого перехода от зависимости от энергоносителей из таких стран, как Россия».
Саммит G20 пройдет 15 и 16 ноября на острове Бали. В нем примет участие «большая двадцатка» — Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Республика Корея, ЮАР, Япония и Европейский союз.
Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров.