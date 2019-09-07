Мама дождалась: житель Алтайского края вернулся домой после обмена между Россией и Украиной

Светлана Агеева узнала своего сына, спускающегося с трапа самолета. За процедурой обмена она следит из дома по телевизору в прямом эфире. Она сказала, что совершенно счастлива.
Напомним, Виктор Агеев попал в плен в Луганской области Украины 24 июня 2017 года в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.
Украинские власти обвинили Агеева в терроризме и в январе 2018 год суд приговорил его к 10 годам заключения.