Мама дождалась: житель Алтайского края вернулся домой после обмена между Россией и Украиной

Виктор Агеев, житель Топчихи Алтайского края, вернулся в Россию — он оказался в числе 35 человек, которые вернулись в Россию из Украины в результате обмена задержанными лицами между странами 7 сентября. Это подтвердила altapress.ru мама Виктора Светлана Агеева.

Светлана Агеева смогла увидеться с сыном в СИЗО города Старобельска, где он сейчас содержится.

Светлана Агеева узнала своего сына, спускающегося с трапа самолета. За процедурой обмена она следит из дома по телевизору в прямом эфире. Она сказала, что совершенно счастлива.

Напомним, Виктор Агеев попал в плен в Луганской области Украины 24 июня 2017 года в результате столкновения бойцов украинской 93-й отдельной механизированной бригады и разведгруппы 4-й механизированной бригады 2-го армейского корпуса самопровозглашенной Луганской народной республики.

Украинские власти обвинили Агеева в терроризме и в январе 2018 год суд приговорил его к 10 годам заключения.