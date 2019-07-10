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Политика

Житель Ижевска обматерил губернатора в Instagram, а потом раскаялся

9 июля в Ижевске суд оштрафовал 20-летнего жителя города. Его обвиняли в оскорблении главы Удмуртии Александра Бречалова в интернете. Нецензурные высказывания в свой адрес губернатор не стерпел.

Социальные сети.
Социальные сети.
СС0

15 мая молодой человек на своей странице в Instagram в stories обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову. Суд установил, что сообщение «содержало ненормативную лексику, оскорбившую человеческое достоинство, выразил явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть в России», пишет «Коммерсант».

На судебное заседание молодой человек не явился. Его защитник заявила, что подсудимый вину в совершении административного правонарушения признал.

Она пояснила, что обвиняемый раскаялся и извинился за свой поступок в интернете. Суд оштрафовал молодого человека на 30 тыс. рублей.

Напомним, за оскорбление власти предусмотрены штрафы от 30 тыс. до 100 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 300 тыс. или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующий закон был подписан президентом 18 марта.

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