В НАТО рассказали о сложностях переброски войск по Европе в сторону России

Неудобная логистика и юридические сложности препятствуют НАТО перемещать войска по территории Европы. Это может помешать реагированию на потенциальный конфликт с Россией, пишет РБК со ссылкой на издание Defense News.

Эти проблемы решаются недостаточно быстро, считают в НАТО. С военной точки зрения усилий в этом направлении не хватает.

Ян Брукс ,

глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант:

Конечно, всегда есть элемент того, как быстро вы получите финансирование, сформируете бригады, построите дороги. Это очень большая работа, но мы должны быть амбициозными и предельно ясными в военном контексте.

Как пишет DefenseNews, проблемы с переброской войск связаны с логистикой — необходимо определить дороги, которые выдержат тяжелую технику, увеличить пропускную способность ключевых портов и починить старые железнодорожные пути. С другой стороны передвижению войск мешает необходимость запроса разрешений у отдельных стран на пересечение границ и воздушного пространства.

С юридическими проблемами можно справиться быстрее, решение таких вопросов находится в руках как Евросоюза, так и стран-членов НАТО, приводит издание слова начальника военного штаба Евросоюза Эсы Пулккинена. Брукс уточнил, что подвижки в этом вопросе могут случиться в ближайшие недели и месяцы.

В июле этого года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 боевых кораблей и 30 воздушных эскадрилий, готовых развернуться в течение 30 дней. Как поясняли в организации, такая мера необходима для того, чтобы обеспечить быстрое реагирование и мобилизацию сил альянса в случае «кризиса, активной угрозы вторжения на натовскую территорию или возникновения конфликта».

Напомним, сейчас НАТО проводит масштабные военные учения в Норвежском море. Они крупнейшие со времен холодной войны, по данным «РИА Новости». В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

Позиция России

Москва неоднократно заявляла в связи с возросшей активностью стран НАТО у ее границ, что ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Замглавы МИД России Александр Грушко ранее заявил, что в нынешних условиях «никакого нормального сотрудничества» России и НАТО быть не может, поскольку сотрудничать можно только, «когда государства не рассматривают друг друга как противников».