Жители Алтайского края могут протестировать систему дистанционного голосования

В Алтайском крае не планируют внедрять дистанционное голосование на сентябрьских выборах в 2021 году, но жители могут попробовать в тестовом режиме попробовать этот способ.

Центризбирком и Минцифры России проводят общероссийскую тренировку системы дистанционного электронного голосования, на которой проверят безопасность, стабильность и удобство системы.

Это первая репетиция голосования со смартфона, планшета или компьютера в масштабах всей страны.

«В этом году на предстоящих сентябрьских выборах не планируется повсеместного внедрения дистанционного электронного голосования. Не будет его пока и в нашем регионе. Участие в проекте примут только несколько пилотных субъектов страны. Но попробовать онлайн-голосование в тестовом режиме избиратели Алтайского края могут уже сейчас», — сообщили в крайизбиркоме.

Участие жителей края представляет большой интерес с профессиональной точки зрения — можно увидеть, как технологически проходит процедура и сколько избирателей воспользуются этой возможностью, отметила глава региональной избирательной комиссии Ирина Акимова.

Портал Госуслуги. altapress.ru

Для участия нужно обладать активным избирательным правом и иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг.

До 7 мая нужно подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг. Учетная запись пользователя будет сопоставлена с «Регистром избирателей, участников референдума» ГАС «Выборы», поэтому все указанные сведения об избирателе должны быть точными и актуальными.

Сам период тестового голосования: с 8:00 12 мая до 20:00 14 мая 2021 года (московское время). В эти дни на главной странице vybory.gov.ru появится кнопка «Голосовать», при нажатии на которую будет предложено пройти процедуру идентификации. После успешного ее завершения будет открыт доступ к голосованию в ходе общероссийской тренировки.

В тестовых электронных бюллетенях голосование будет проводиться за условных кандидатов и политические партии.

«Дистанционное электронное голосование — это реалии самого ближайшего будущего, но нужно помнить, что онлайн-формат никогда не заменит традиционной процедуры голосования на избирательном участке. Тем нашим избирателям, кому важно прийти на участок, заполнить бумажный бюллетень и опустить его в урну, почувствовать свою сопричастность и удовлетворение от исполненного гражданского долга, такая возможность будет предоставлена всегда!» — уверена Ирина Акимова.

В единый день голосования 19 сентября в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы.