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Политика

Жители Алтая поехали на выборы на верблюдах

Жители села Жана-Аул Кош-Агачского района Республики Алтай поехали на избирательный участок на верблюдах и лошадях. Колоритные фото опубликовала пресс-служба правительства региона.

Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
Жители Алтая едут реализовывать свое избирательное право.
altai-republic.ru

Село Жана-Аул находится практически на границе России с Монголией, там зарегистрировано чуть более 500 избирателей — преимущественно представителей казахского этноса.

Местные жители прибыли на участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях.

«Бенз дорогой, газ тоже, теперь по старинке будем передвигаться», «Экологично и экономично», — комментируют снимок в Telegram-канале «Алтай: главные новости».

Также в сети обсуждают снимок с одного из участков, где члены УИК снарядились против коронавируса по полной.

Выборы в Республике Алтай.
Выборы в Республике Алтай.
t.me/solundar

В Республике Алтай, помимо голосования за депутатов Госдумы, в некоторых муниципалитетах проходят выборы местных депутатов и глав поселений.

Глава региона Олег Хорохордин уже отдал свой голос.

Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
altai-republic.ru
Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
altai-republic.ru
Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
Олег Хорохордин проголосовал на выборах-2021.
altai-republic.ru

«В Республике Алтай голосование началось в штатном режиме. Выборный процесс проходит на 236 избирательных участках с соблюдением всех противоэпидемических норм», — подчеркнул он.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко еще не голосовал.

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