Жители Алтая поехали на выборы на верблюдах

Село Жана-Аул находится практически на границе России с Монголией, там зарегистрировано чуть более 500 избирателей — преимущественно представителей казахского этноса.
Местные жители прибыли на участок в национальных костюмах верхом на верблюдах и лошадях.
«Бенз дорогой, газ тоже, теперь по старинке будем передвигаться», «Экологично и экономично», — комментируют снимок в Telegram-канале «Алтай: главные новости».
Также в сети обсуждают снимок с одного из участков, где члены УИК снарядились против коронавируса по полной.
В Республике Алтай, помимо голосования за депутатов Госдумы, в некоторых муниципалитетах проходят выборы местных депутатов и глав поселений.
Глава региона Олег Хорохордин уже отдал свой голос.
«В Республике Алтай голосование началось в штатном режиме. Выборный процесс проходит на 236 избирательных участках с соблюдением всех противоэпидемических норм», — подчеркнул он.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко еще не голосовал.