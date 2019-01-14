Жители алтайского города пожаловались на резкий рост платы за вывоз мусора

Депутаты Славгородского горсобрания обратились к спикеру АКЗС Александру Романенко с жалобой на то, что в городе и в окрестностях с нового года в разы выросли тарифы на сбор мусора. Об этом сообщает официальный сайт АКЗС.

По словам Романенко, тариф на вывоз ТКО по Славгородской зоне сейчас самый высокий в крае — он составляет 113,43 рублей на человека (за мусор IV класса опасности). В Барнауле же эта сумма составляет 66,82 рубля, в Заринской зоне — 41,93 рублей. Славгородские депутаты считают, что рост платы за вывоз мусора для отдельных семей может доходить до 300%.

Также славгородцы пожаловались на двукратное повышение тарифов на самовывоз твердых коммунальных отходов. В 2018 году тариф для населения составлял 266 руб./1 куб.м., а в 2019 году — уже 767,46 руб./1 куб.м. для IV класса опасности.

Александр Романенко,

спикер АКЗС:

Начала работу новая система сбора ТКО, а на Совете по взаимодействию мы определялись — в новом году будем держать на контроле ход реформы. Надо понять, отчего в Славгороде тарифы на вывоз мусора выросли больше, чем вдвое, является ли обоснованным такое решение. Зарплаты в Славгороде — далеко не самые большие в крае, и совокупная коммунальная нагрузка, с учетом роста тарифов по другим направлениям, может оказаться непосильной.

Заместитель председателя комитета АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству Игорь Панарин заявил, что работа по обращению уже началась: направлены письма в антимонопольную службу и в управление по регулированию цен и тарифов.