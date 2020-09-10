Жители Октябрьского района Барнаула могут проголосовать не выходя из дома

Барнаульцам, живущим в Октябрьском районе, дали возможность проголосовать на дополнительных выборах депутата АКЗС на дому. Об этом сегодня сообщили на официальном сайте города.

Жители Октябрьского района могут подать заявление о голосовании на дополнительных выборах депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания по одномандатному избирательном округу номер 26 вне помещения для голосования (на дому). Основанием может быть состояние здоровья, инвалидность, уход за лицами, в этом нуждающимися, или иные уважительные причины.

Заявления или устные обращения могут быть направлены напрямую в участковую избирательную комиссию 13 сентября в любое время до 14 часов.

Голосование на дому будет организовано в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября с 8 до 20 часов. Члены участковой избирательной комиссии сами приедут к заявителю. Но так же как и на избирательном участке, будут соблюдены противоэпидемиологические меры.