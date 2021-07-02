Жители густонаселенного района Алтайского края жалуются на некачественную и дорогую воду

Жители ряда сел Тальменского района вынуждены пользоваться некачественной водой и при этом платить за нее огромные деньги.

К решению проблемы еще в апреле подключилось реготделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Депутат Госдумы Александр Терентьев направил запросы в краевой Роспотребнадзор, прокуратуру, главе района и в правительство региона.

Съемочная группа проекта «Хожу по краю» выезжала на место. Речь идет о райцентре Тальменка, поселке Среднесибирский, станции Озерки, селе Ларичиха и других. Список «жертв» концессионера ООО «Каскад» растет, несмотря на многочисленные жалобы.

С приходом «Каскада» тариф на водоснабжение с 28,36 руб/м3 вырос до ужасающих 50,80 руб/м3, а на водоотведение с 29,54 до 85,21 руб/м3.

При этом в Указе губернатора Алтайского края сказано, что цены на коммуналку за 2020 год должны были вырасти не более чем на 6,9%.

«Но самое главное вода из крана полилась грязная, — фильтр забивается через 2−3 дня, бытовая техника выходит из строя. На аварийную водонапорную башню на ст. Озерки страшно смотреть — разруха, не удосужились даже люк закрыть, чтобы в нее не попадали опасные для здоровья человека посторонние живые существа», — рассказывают справедливороссы.

Александр Терентьев взял ситуацию под личный контроль. И. о главы Тальменского района Игорь Щербаков в ответе на его депутатский запрос признал, что вопрос улучшения качества питьевой воды на территории Тальменского района стоит остро.

«Подана бюджетная заявка на 2022 г. в Министерство строительство и ЖКХ Алтайского края по разработке проектно-сметной документации на строительство водозаборных и водоразводящих сетей на ст. Озерки»", — сообщил Щербаков.

Пока, видимо, людям предстоит пить то, что есть, платить и бороться с недобросовестными коммунальщиками.

Сельчане обращаются в суд за перерасчетом, несколько положительных решений уже есть — людям вернут деньги.

Также удалось устранить сопутствующий вопрос большой водяной проблемы: около 12 лет жители не могли добиться замены люка на колодце по ул. Юбилейная в поселке Среднесибиский.

Дети запросто могли свалиться в дыру, но на просьбы разобраться никто не реагировал. В мае Александр Терентьев сделал запрос в прокуратуру с требованием провести проверку состояния колодцев в поселке: работы по очистке и замене составляющих начались еще до официального ответа. Но не все колодцы еще отработаны.

Проблема водоснабжения в Тальменском районе — капля в море, замечают в партии. Жалобы на «обезвоживание» продолжают поступать буквально каждый день, а бездействие властей проявляется все больше.