Жители сибирского поселка представили свои поправки в Конституцию

Главный врач Сузунского района Владимир Утенков предложил закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования, чтобы медицинские работники по распределению направлялись в села.

Председатель районного Совета ветеранов Петр Горчеков обратил внимание на пенсионном обеспечении работающих россиян, а также на связи размера заработной платы и прожиточного минимума.

Глава Бобровки Сергей Фарафонов предложил закрепить в Конституции обязанность участия в выборах.

Шимкив отметил, что перечень конкретных изменений может быть шире, чем планировалось изначально.

«С 1993 года, когда всенародным голосованием была принята Конституция РФ, прошло много времени, изменилась ситуация в стране и мире, в обществе назрел запрос на перемены. Считаю за честь, что я единственный из Сибирского Федерального округа оказался в составе рабочей группы и буду представлять интересы, в том числе всех вас. В большом количестве самых разных поправок, необходимо выбрать и внести те, которые действительно являются основополагающими для развития нашей страны», — ответил Шимкив на предложения.