Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 февраля -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Жители сибирского поселка представили свои поправки в Конституцию

В Новосибирской области жители поселка Сузун рассказали спикеру регионального заксобрания Андрею Шимкиву о своих предложениях по поправкам в Конституцию, сообщает «Тайга.инфо».

Конституция России.
Конституция России.
culture.ru.

Главный врач Сузунского района Владимир Утенков предложил закрепить принцип трудоустройства специалистов после получения ими высшего образования, чтобы медицинские работники по распределению направлялись в села.

Председатель районного Совета ветеранов Петр Горчеков обратил внимание на пенсионном обеспечении работающих россиян, а также на связи размера заработной платы и прожиточного минимума.

Глава Бобровки Сергей Фарафонов предложил закрепить в Конституции обязанность участия в выборах.

Шимкив отметил, что перечень конкретных изменений может быть шире, чем планировалось изначально.

«С 1993 года, когда всенародным голосованием была принята Конституция РФ, прошло много времени, изменилась ситуация в стране и мире, в обществе назрел запрос на перемены. Считаю за честь, что я единственный из Сибирского Федерального округа оказался в составе рабочей группы и буду представлять интересы, в том числе всех вас. В большом количестве самых разных поправок, необходимо выбрать и внести те, которые действительно являются основополагающими для развития нашей страны», — ответил Шимкив на предложения.

Напомним, рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию создана президентом России Владимиром Путиным после отставки правительства страны.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость