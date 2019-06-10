Жители соседнего с Алтаем Кузбасса попросили убежища у канадского премьера

Жители города Киселевска Кемеровской области записали видеообращение в премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерреш. Они просят дать им убежище, так как больше не могут жить в ужасных экологических и жилищных условиях. После этого губернатор Кузбасса Сергей Цивилев попросил местные власти встретиться с людьми.

На что жалуются и о чем просят жители Киселевска?

1. В Киселевске работают 9 разрезов. В городе живут 90 тысяч человек. Люди задыхаются от угольной пыли, выхлопов карьерного транспорта.

«Наши дети почти всю зиму (а она у нас такая же длинная, как и в Канаде) не могли выйти на улицу, чтобы погулять. Детям становилось плохо от смога, от висящей в воздухе угольной пыли», — говорится в обращении.

2. Дома горожан рушатся от взрывов на разрезах. При переселении в другие районы либо дают за жилье очень мало денег, либо предоставляют маленькую жилплощадь.

«Мы не можем продать наше жилье и переехать в другие области нашей страны, так как наши дома стоят очень дешево из-за того, что были разрушены взрывами на разрезах. Но даже те дома, которые стоят дальше от разреза, стоят тоже крайне мало, так как весь наш город стал территорией с ужасной экологией», — говорят жители в обращении.

3. На угольных предприятиях платят мало. Поэтому практически все жители города живут «в зоне прожиточного минимума». Хватает лишь на самое необходимое.

4. В области высокий уровень заболеваемости онкологией из-за плохой экологии. Невозможность избежать этого, уехав, вызывает депрессию.

5. В городе до сих пор есть районы, где нет чистой воды. Земля несколько лет не дает урожая.

Угольный разрез. Работа на севере. СС0

6. Владельцы угольных предприятий никак не компенсируют ущерб, наносимый жителям в процессе открытой добычи угля. От жителей скрывают реальную информацию о состоянии окружающей среды.

7. Сергей Цивилев на пресс-конференции 29 апреля 2019 года сказал, что митинги и голодовки в Кузбассе недопустимы, что противоречит ст. 31 Конституции РФ.

8. Жители не знают, почему президент игнорирует «проблему целой области, игнорирует тот факт, что наши города больше стали похожи на „душегубки“, нежели на населенные пункты».

«Возможно, бездействие президента связано с тем, что до него не доходят наши письма и он не знает, что происходит в Кузбассе. Уважаемый Антониу Гутерреш, мы умоляем вас там, в ООН, рассказать о проблемах Кузбасса представителям России», — просят инициаторы обращения.

Почему Канада?

Черный снег в Кузбассе. vk.com/incident 42 , скриншот видео

Авторы обращения говорят, что выбрали Канаду, потому что она очень похожа на Сибирь: много снега, холодно, практически одинаковая природа. «Мы можем стать полезными для Канады, так как в России о нас просто забыли и мы чувствуем себя здесь лишними, никому не нужными людьми», — говорят жители Киселевска.

Они подчеркивают, что не предают свою страну.

«Мы просто хотим выжить и иметь гарантии, что мы, как люди, как человеки, значим больше, чем полезные ископаемые в недрах земли. Если это нам не может дать Российская федерация, значит мы будем искать возможность жить в других странах, где людей больше ценят», — говорят авторы обращения.

Что ответил губернатор?

Сергей Цивилев. ako.ru

Цивилев поручил мэру Киселевска и своим заместителям встретиться с жителями города, обратившимися к Трюдо, а также найти способы решить проблемы, которые привели к этому, пишет RT.

Власти заявили, что жители переселяются в новое жилье, удаленное от разрезов, ведется борьба с незаконными углепогрузками и перевозками, а все предприятия, работающие в регионе, обязательно выполняют согласованные с правительством экологические программы.

В администрации Киселевского городского округа заявили, что «все угольные предприятия города разработали экологические программы», однако их реализация требует значительного времени.