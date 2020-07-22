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Политика

Жительница Бийска требует с краевого чиновника полмиллиона рублей

Жительница Бийска Людмила Зарудняк подала в суд на сотрудника департамент администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Максима Гербета, пишет Тайга.инфо.

Правительство Алтайского края. Коридор.
Правительство Алтайского края. Коридор.
altapress.ru

Иск на на 582 тыс. рублей касается бизнес-прошлого чиновника, отмечает источник. Вместе с Людмилой Зарудняк они владеют зданием в Бийске. С 2017 и по 2020 годы краевой чиновник проиграл более десятка судебных дел по искам о «необоснованном обогащении». Его долг составляет более 1,2 млн рублей, часть из которых он выплатил.

Также Гербет, согласно решению суда, не платил аренду за муниципальный участок земли. Поэтому платежи взыскали через суд в пользу управления имуществом Бийска.

Кроме этого у него есть непогашенный долг перед бюджетом в 11 тыс. рублей, на его имущество наложено два ареста.

Так по данным Тайги, в 2011 году Максим Гербет работал инспектором в бийском филиале «Алтайкрайэнерго». Сотрудники ОБЭП задержали его при получении денег от бизнесменов за непринятие мер по выявленным нарушениям потребления энергии, рассказали источники. Возбудили два уголовных дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Потом их прекратили в связи с тем, что «принятыми мерами розыска установить лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не представилось возможным», следует из постановления следователя.

Несмотря на суды и подозрения во взятках, в 2020 году Гербет устроился в краевое правительство. Он курирует внутреннюю политику в Баевском, Завьяловском, Каменском, Крутихинском, Мамонтовском, Панкрушихинском, Романовском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах. Об этом говорится на сайте правительства региона.

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