Жителям Алтайского края предлагают оценить эффективность высокопоставленных чиновников

Опрос оценки эффективности мэров городов и глав сельских районов проводится на официальном сайте Алтайского края. По его итогам все чиновники, отвечающие за порядок и развитие своих территорий, попадут в условный рейтинг народного доверия.

Вячеслав Франк на строительстве детсада в квартале 2006а.

Опрос проводится при помощи IT-технологий. Чтобы высказать свое мнение, пользователям нужно зайти на сайт правительства и отметить галочкой те или иные варианты ответов на вопросы анкеты.

В частности, жителей края просят оценить качество работы общественного транспорта, состояние автомобильных дорог, удовлетворенность тепло- и водоснабжением и другими ресурсами в их городе или районе.

Также участникам опроса предлагается дать оценку медицине и культуре, оценить открытость местных СМИ.

Итоги IT-опроса всегда размещаются на сайте правительства Алтайского края. Зачастую они достаточно симптоматичны. Например, по итогам 2016 года большинство глав городов получили ужасные оценки со стороны населения. Так, негативно работу мэра Рубцовска оценили 94,8%, Барнаула — 87,8%, Камня-на-Оби — 93,8%.

Также отметим, что итоги опроса внимательно изучаются в администрации президента страны.