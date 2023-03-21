Жителям Алтайского края вновь стали приходить повестки в военкомат

Как стало известно altapress.ru, некоторые жители Алтайского края получили повестки в военкоматы для «прохождения военных сборов».

В распоряжении редакции altapress.ru оказалась повестка в военный комиссариат, пришедшая жителю Барнаула. Информация в ней гласит, что мужчина должен явиться в военкомат для прохождения военных сборов.

Как утверждают источники altapress.ru, в первую очередь повестки о военных сборах приходят выпускникам военной кафедры АлтГТУ в возрасте до 30 лет.

Примечательно, что военные сборы объявляются указом президента России, но на данный момент этот документ еще не опубликован. На каком основании военкоматы призывают граждан весной 2023 года — неизвестно.

На военные сборы в России призывают ежегодно и никаких нововведений, несмотря на проведение СВО и объявленную мобилизацию, по этому поводу не анонсировалось.

Напомним, если объявлена мобилизация, то граждан запаса могут отправить для участия в спецоперации. Частичная мобилизация началась осенью после указа президента Владимира Путина.

В конце октября власти заявили, что мобилизация закончена, но соответствующих документов не выпустили. Поэтому с юридической точки зрения, мобилизация в стране продолжается.