«Живое интервью» с Путиным номинировано на «Эмми»

Передача поборется за победу в категории «Живое интервью». Кроме нее в номинации будут представлены еще шесть интервью различных телеканалов, пишет polit.ru.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

В числе претендентов на премию в других номинациях серия репортажей журналистов MSNBC из России, а также опубликованный на сайте газеты The New York Times фильм о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пишет «РГ».

С «живым интервью» можно ознакомиться здесь.