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Политика

«Живое интервью» с Путиным номинировано на «Эмми»

Интервью президента РФ Владимира Путина корреспонденту американского телеканала Fox News Крису Уоллесу номинировано на телевизионную премию «Эмми», сообщает Reuters.

Интервью Владимира Путина американскому телеканалу Fox News.
Интервью Владимира Путина американскому телеканалу Fox News.
kremlin.ru

Передача поборется за победу в категории «Живое интервью». Кроме нее в номинации будут представлены еще шесть интервью различных телеканалов, пишет polit.ru.

Интервью Путина корреспонденту Fox News состоялось в июле 2018 года в Хельсинки после завершения американо-российского саммита.

В числе претендентов на премию в других номинациях серия репортажей журналистов MSNBC из России, а также опубликованный на сайте газеты The New York Times фильм о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пишет «РГ».

С «живым интервью» можно ознакомиться здесь.

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