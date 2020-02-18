Журналист задумал зарегистрировать реготделение новой партии в Алтайском крае

Официальная регистрация ожидается к апрелю 2020 года, но ее представители уже ведут активную работу на местах по привлечению сторонников, пишет «Банкфакс».

Руководителем будущего алтайского реготделения на первом съезде партии в конце января выдвинули журналиста, бывшего сотрудника ИД «Алтапресс» Сергея Харина.

Партийцы нацелятся на то, чтобы качественно изменить жизнь населения в Алтайском крае, отметил Харин.

Основные проблемы, которые будут решать, — это дороги, ЖКХ, миграционные потоки, а главная цель партии — получить места в Госдуме, чтобы иметь возможность решать проблемы людей на самом высоком уровне.

Что известно о партии «Достойная жизнь»

Председатель Всероссийской политической партии «Достойная Жизнь» — Роман Худяков (бывший депутат Госдумы от ЛДПР). Учредительный съезд прошел 25 января. На нем было 135 делегатов из 55 субъектов.

В Высший совет партии вошло 18 человек, среди которых Герои РФ, генералы, кандидаты и доктора наук, а также народные артисты. Например, участник группы «Корни» Александр Бердников.

Через три дня после создания «Достойная жизнь» потребовала полностью сменить текущий состав Госдумы.