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Политика

Журналист задумал зарегистрировать реготделение новой партии в Алтайском крае

Журналист Сергей Харин планирует зарегистрировать региональное отделение партии «Достойная жизнь» в Алтайском крае.

Сергей Харин.
Сергей Харин.
https://www.facebook.com/serg.harin.9

Официальная регистрация ожидается к апрелю 2020 года, но ее представители уже ведут активную работу на местах по привлечению сторонников, пишет «Банкфакс».

Руководителем будущего алтайского реготделения на первом съезде партии в конце января выдвинули журналиста, бывшего сотрудника ИД «Алтапресс» Сергея Харина.

Партийцы нацелятся на то, чтобы качественно изменить жизнь населения в Алтайском крае, отметил Харин.

Основные проблемы, которые будут решать, — это дороги, ЖКХ, миграционные потоки, а главная цель партии — получить места в Госдуме, чтобы иметь возможность решать проблемы людей на самом высоком уровне.

Что известно о партии «Достойная жизнь»

Председатель Всероссийской политической партии «Достойная Жизнь» — Роман Худяков (бывший депутат Госдумы от ЛДПР). Учредительный съезд прошел 25 января. На нем было 135 делегатов из 55 субъектов.

В Высший совет партии вошло 18 человек, среди которых Герои РФ, генералы, кандидаты и доктора наук, а также народные артисты. Например, участник группы «Корни» Александр Бердников.

Через три дня после создания «Достойная жизнь» потребовала полностью сменить текущий состав Госдумы.

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