Журналистов «Коммерсанта» вывели из здания под охраной

Уволившимся сотрудникам отдела политики газеты «Коммерсантъ» заблокировали пропуска в редакцию, сообщила заместитель заведующего отделом политики Мария-Луиза Тримастэ в своем Facebook. Журналист Олеся Герасименко, которая работала в этом издании, написала в Twitter, что уволенных якобы «выводят из здания с охраной».

Об этом же в комментариях у себя в Facebook написала и Тримастэ. Этим сотрудникам закрыли доступ к учетным записям на компьютерах в редакции, сообщает РБК.

Шеф-редактор и генеральный директор ИД «Коммерсантъ» Владимир Желонкин сказал ТАСС, что подписал заявления на увольнение сотрудникам, которые высказали несогласие с решением об увольнении их коллег из отдела политики.

«Пропуска никому не блокировали. Постоянные пропуска им просто заменены на временные», — утверждает он.

Желонкин сообщил, что уже подписал заявления на увольнение 11 сотрудников отдела политики.

20 мая из «Коммерсанта» ушли спецкор Иван Сафронов и редактор Максим Иванов. Сообщалось, что их увольнения потребовал владелец Алишер Усманов из-за статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Представитель миллиардера впоследствии заявил, что акционер не вмешивается в редакционную политику, а об увольнениях сотрудников узнал из сообщений СМИ.

В знак протеста против решения акционера из «Коммерсанта» уволился весь отдел политики.

Более 200 сотрудников Издательского дома подписали открытое обращение к читателям. В письме говорится, что коллектив считает произошедшее давлением на свободу слова, а увольнение коллег им объяснили требованием акционера.

Кремль следит

В Кремле пристально следят за ситуацией, но не имеют права вмешиваться в редакционные процессы, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет bfm.ru.

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента РФ:

Безусловно, Кремль следит. «Коммерсантъ» — это очень авторитетное, качественное, высокопрофессиональное издание, которое наряду с другими самым активным образом освещает деятельность президента. В этой связи, конечно, мы не можем без интереса, без внимания оставлять такие процессы, которые происходят в редакции. Это с одной стороны. И мы очень уважаем редакцию «Коммерсанта» за высокопрофессиональный подход. Мы не со всем соглашаемся, но тем не менее мы действительно уважаем профессионализм редакции. Мы также хорошо знаем журналистов, которые фигурируют в этой истории. С Ваней Сафроновым мы взаимодействовали и работали, еще когда Путин был председателем правительства в Белом доме, это один из самых талантливых и профессиональных журналистов, которых мы знаем. Но вместе с тем все, что происходит между этими журналистами и редакцией, это исключительно корпоративный вопрос этого издания, и мы не считаем себя вправе и не имеем ни малейшего намерения каким-то образом вмешиваться в эти процессы.

Также Песков заявил, что ему «не кажется», что нужно расследовать конфликт корпоративных интересов и нарушение Закона о СМИ (журналисты говорят о давлении).