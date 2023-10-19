Знакомые все лица. Кто вошел в новое правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко наконец сформировал состав правительства, с которым ему предстоит работать ближайшие пять лет. Но пока не полностью. По закону, если назначены две трети от общей численности членов правительства, оно считается собранным. Разбираемся, появились ли "новички" и кого еще придется подождать.

Кого уже назначили

В состав правительства входят непосредственно губернатор - он же председатель, 9 его заместителей и 13 министров. Двое из них совмещают пост министра и зампредседателя, поэтому всего выходит 21 человек.

Правда, вице-премьеров сейчас фактически 8, а не 9, как положено.

Сейчас часть должностей все еще вакантны, однако по закону правительство считается собранным уже после назначения двух третей от его общей численности.

На данный момент назначены шесть заместителей председателя правительства Алтайского края:

Денис Губин;

Иван Кибардин;

Александр Климин;

Александр Лукьянов;

Виталий Снесарь (он же руководитель администрации губернатора и правительства края);

Игорь Степаненко.

И семь региональных министров:

Елена Безрукова - министр культуры;

Антон Воронов - министр транспорта;

Иван Гилев - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

Светлана Говорухина - министр образования и науки;

Евгений Зрюмов - министр цифрового развития и связи;

Сергей Межин - министр сельского хозяйства;

Наталья Оськина - министр социальной защиты.

Обошлось без новых лиц - все сохранили свои посты. Хотя незанятыми остаются еще несколько кресел.

Напомним, что Виктор Томенко распустил правительство Алтайского края после переизбрания его на должность губернатора 18 сентября. Это стандартная процедура, исполнять которую требуют нормы законодательства. Весь этот месяц члены правительства ходили в статусе временно исполняющих обязанности.

Елена Безрукова. II Всероссийский фестиваль театров кукол «Зазеркалье». Анна Зайкова.

Кого еще не хватает

Вакантными остаются должности краевых руководителей следующих министерств: финансов, экономического развития, здравоохранения, природных ресурсов и экологии, промышленности и энергетики и спорта. А также двух заместителей председателя.

До отставки посты занимали:

министр спорта - Максим Рябцев;

промышленности и энергетики - Вячеслав Химочка;

природных ресурсов и экологии - Андрей Стрелковский;

здравоохранения - Дмитрий Попов;

экономразвития - Анатолий Нагорнов;

финансов - Данил Ситников.

Также Нагорнов и Ситников были вице-премьерами.

Вероятно, все они вновь примут свои обязанности, но позже.

Кстати, свои посты сохранили еще и несколько глав управлений, департамента и инспекции:

Евгений Дешевых - управление по туризму и курортной деятельности;

Александр Урбах - управление государственной охраны объектов культурного наследия;

Оксана Грохотова - управление юстиии;

Александр Теплов - управление имущественных отношений;

Надежда Капура - управление по труду и занятости населения;

Александр Евстигнеев - управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;

Николай Губерт - департамент по вопросам внутренней политики;

Дмитрий Малыхин - инспекция финансово-экономического контроля в сфере закупок.

Вячеслав Химочка. Экспертный совет "Промышленность и энергетика" премии "Менеджер года-2023" в ИД "Алтапресс". Анна Зайкова.

Почему так долго

Сколько займет окончательное формирование правительства региона - неизвестно. Это не регулируется законом, а кроме того - оставшиеся посты нужно согласовать с профильными федеральными ведомствами.

Поэтому процесс может затянуться.

В 2018 году чиновники работали в статусе исполняющих обязанности и того дольше. Тогда экс-губернатор Александр Карлин покинул свой пост 2 июня, в то же время отставили министров и замов. А выборы прошли только в сентябре.

В итоге новое правительство в 2018 году сформировалось аж 22 октября - тогда тоже подписали указы о назначении только первых 14 человек.