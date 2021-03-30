Знаменитый авторитет из Красноярска намерен пойти в Госдуму

Бизнесмен и экс-депутат красноярского Заксобрания Анатолий Быков намерен выдвинуть свою кандидатуру на осенних выборах в Госдуму, об этом пишет «Интерфакс».

О желании Быкова получить мандат неприкосновенности рассказал его адвокат Алексей Прохоров (не путать с олигархом Михаилом Прохоровым).

«Анатолий Петрович получает довольно большое количество писем, где ему задают вопросы — не намерен ли он выдвинуть свою кандидатуру на предстоявшие выборы. Анатолий Петрович если и намерен принимать участие в выборах, то намерен это делать вне каких-либо политических партий и действовать будет только как самовыдвиженец», — рассказал Прохоров.

Примечательно, что Анатолий Быков, также широко известный как «Толя Бык» и «Челентано», сейчас обвиняется по делу в организации четырех заказных убийств прошлых лет. В мае прошлого года он был задержан и помещен под стражу.

Одновременно Быков обвиняется ФНС в уходе от уплаты налогов на сумму 78,6 млн рублей.