«Звучит впечатляюще»: алтайский губернатор пожурил дорожников за сомнительные закупки

Нарушения, выявленные Счетной палатой Алтайского края в работе компании «Алтайавтодор», связаны с неправильным оформлением технической документации и ведением отчетности, а не с криминалом. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил 3 июня в ходе пресс-конференции.

По его словам, претензии Счетной палаты связаны с неэффективным использованием 1,7 млрд рублей. Виктор Томенко отметил, что сумма «звучит впечатляюще», но надо понимать, что за ней кроется.

Губернатор сообщил СМИ, что в конце мая, в канун своего отчеты об итогах работы за 2019 год, он встречался с руководителем Счетной палаты и обсуждал вынесенные претензии.

«Я хочу подчеркнуть, что особо вопиющих случаев, граничащих с преступлениями, выявлено не было», — подчеркнул Виктор Томенко.

Отчет Виктора Томенко Анна Зайкова

При этом губернатор подчеркнул, что выводы и «Алтайавтодором» и профильным министерством транспорта края сделаны будут в любом случае.

Какие были претензии

Как сообщал «Банкфакс», из отчета Счетной палаты о работе за 2019 год следует, почти все контракты «Алтайавтодора» в этой сфере были заключены в условиях отсутствия выбора между поставщиками и по максимальным ценам.

Кроме того, ведомство укрупняло закупки, включая в них не связанные между собой объекты, что могло отсеять мелкие компании.

Объем расходов краевого бюджета в сфере дорожного хозяйства в 2018—2019 годах составил 22,4 млрд рублей с учетом субсидий. Счетная палата проверила 18,8 млрд рублей, но и этой части оказалось достаточно, чтобы выявить 15 нарушений.