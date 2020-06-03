«Звучит впечатляюще»: алтайский губернатор пожурил дорожников за сомнительные закупки

По его словам, претензии Счетной палаты связаны с неэффективным использованием 1,7 млрд рублей. Виктор Томенко отметил, что сумма «звучит впечатляюще», но надо понимать, что за ней кроется.
Губернатор сообщил СМИ, что в конце мая, в канун своего отчеты об итогах работы за 2019 год, он встречался с руководителем Счетной палаты и обсуждал вынесенные претензии.
«Я хочу подчеркнуть, что особо вопиющих случаев, граничащих с преступлениями, выявлено не было», — подчеркнул Виктор Томенко.
При этом губернатор подчеркнул, что выводы и «Алтайавтодором» и профильным министерством транспорта края сделаны будут в любом случае.
Какие были претензии
Как сообщал «Банкфакс», из отчета Счетной палаты о работе за 2019 год следует, почти все контракты «Алтайавтодора» в этой сфере были заключены в условиях отсутствия выбора между поставщиками и по максимальным ценам.
Кроме того, ведомство укрупняло закупки, включая в них не связанные между собой объекты, что могло отсеять мелкие компании.
Объем расходов краевого бюджета в сфере дорожного хозяйства в 2018—2019 годах составил 22,4 млрд рублей с учетом субсидий. Счетная палата проверила 18,8 млрд рублей, но и этой части оказалось достаточно, чтобы выявить 15 нарушений.