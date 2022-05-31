Зять Ельцина ушел с должности советника президента России

Информацию об отставке подтвердил РБК знакомый Юмашева. По его словам, Юмашев оставил «символический» пост в конце апреля — начале мая.
Валентин Юмашев руководил администрацией президента с марта 1997 по декабрь 1998 года. Затем он был назначен советником президента Бориса Ельцина и с тех пор не покидал пост.
Таким образом, он был советником при всех президентах России.
22 июня 2018 года пресс-служба Кремля опубликовала указ, которым Владимир Путин назначил Валентина Юмашева своим советником на общественных началах. Юмашев чуть позже сообщил, что занимает эту должность уже 18 лет.
Юмашев женат на Татьяне Дьяченко — дочери первого президента России Бориса Ельцина, напоминает bfm.ru. По образованию он журналист, входил в ближний круг президента Ельцина.
По данным Википедии, занимается девелоперской деятельностью, владеет половиной башни «Империя» в «Москва-Сити» и половиной управляющего деловым центром ОАО «СИТИ» (49,58% акций). СМИ приписывали ему лоббирование интересов некоторых олигархов.