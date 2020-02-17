Зюганов назвал алтайскую коммунистку в числе своих преемников

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, отвечая на вопрос о преемниках, назвал в их числе персека алтайского крайкома партии Марию Прусакову. При этом политик подчеркнул, что уходить в отставку не собирается.

«Смена растет молодая, прекрасная. И Афонин, и Новиков, и Калашников, Ивачев на Урале прекрасно работает, Долгачев на Дальнем Востоке. Маша Прусакова на Алтае», — сказал Зюганов в интервью «Комсомольской правде».

Он заявил, что «пока у человека голова работает, есть воля и совесть, он обязан служить своей державе», следовательно, в отставку уходить он не планирует.

Кто такая Мария Прусакова

С мая 2016 года занимает пост первого секретаря Алтайского краевого комитета КПРФ и с сентября 2016 года — руководитель фракции КПРФ в АКЗС.

Еще в 1999 году она вступила в комсомол. Была первым секретарем Барнаульского городского комитета, секретарем краевого комитета комсомола по организационным вопросам и председателем Алтайской краевой контрольно-ревизионной комиссии ЛКСМ.

В КПРФ с 2001 года.