Зюганов обвинил власть в «политическом бандитизме».

«Вчера власть опустилась до политического бандитизма. Бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко вместе с женой встретили рано утром у трапа самолета. Десять человек обшаривали его квартиру под надуманным предлогом, что якобы его сын способствовал одному из предпринимателей увезти энную сумму денег», — заявил Зюганов на специальном брифинге в Госдуме.

Лидер коммунистов связал следственные действия с победой Левченко-старшего на губернаторских выборах в Иркутской области 2015 года.

«Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессов силовиков, которые находятся под вашим командованием», — подчеркнул Зюганов.

И добавил, что «Левченко предложил стране свою пятилетку» и единственный из губернаторов удвоил бюджет с 97 млрд до 213 млрд, пишет polit.ru.

Лидер КПРФ вспомнил лихие 90-е и назвал произошедшее с сыном экс-губернатора аферой.

«Я пережил 90-е годы. Хорошо знаю, как ведет себя вся эта шайка, начиная от расстрела парламента, кончая обыском, в том числе и взломом квартир у моих родных и близких. Меня не раз допрашивали, 100 раз угрожали. Пытались расправиться. Не справились. Заводили дело. Обещали 10 лет тюрьмы. Вчера я это услышал по государственному телевидению. Не предъявив ни одного факта, уже обещают сыну Левченко 10 лет тюрьмы. Ничего из этой аферы не выйдет», — отметил глава КПРФ.

Дело о капремонте

28 сентября сына экс-губернатора, депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. У него дома и в рабочем кабинете, а также у его отца Сергея Левченко прошли обыски. Левченко-младшего обвиняют в причастности к хищению средств фонда капремонта.

Об экс-губернаторе

В 2015 году кандидат от КПРФ Сергей Левченко победил на выборах губернатора Иркутской области с 56,39% голосов, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко (41,45%). В декабре прошлого года он ушел в отставку по собственному желанию, как утверждают в КПРФ, «под давлением федерального центра».

В сентябре принять участие в выборах не мог — местные депутаты присвоили выборам статус внеочередных, а в них губернатор, досрочно подавший в отставку, участвовать не вправе.