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Политика

Зюганов предложит Мишустину возродить госплан и прекратить душить бизнес

22 июля в Госдуме назначен отчет правительства России и его председателя Михаила Мишустина. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил, что предложит кабмину вернуться к практике работы по госплану.

Геннадий Зюганов.
Геннадий Зюганов.
duma.gov.ru

«Все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой», — цитирует слова Зюганова на онлайн-пленуме КПРФ «Интерфакс».

Лидер коммунистов отметил, что министерства стратегического планирования есть во многих ведущих странах мира, а в России только принят соответствующий федеральный закон. Но и тот не работает.

Кроме того, Зюганов неожиданно вступился за частный бизнес. Он заявил, что давно в стране «назрел пересмотр принципов фискальной политики».

«Удушающий бизнес и потребительский спрос НДС пора отменить. Необходимо ликвидировать транспортный налог и систему «Платон», — написал лидер партии.

Напомним, что КПРФ выступала против принятия поправок в Конституцию РФ.

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