Зюганов предложит Мишустину возродить госплан и прекратить душить бизнес

«Все попытки двигаться вперед без Госплана обречены на болезненные провалы, циничные распилы, неэффективность и бездеятельность, прикрываемую бестолковой суетой», — цитирует слова Зюганова на онлайн-пленуме КПРФ «Интерфакс».
Лидер коммунистов отметил, что министерства стратегического планирования есть во многих ведущих странах мира, а в России только принят соответствующий федеральный закон. Но и тот не работает.
Кроме того, Зюганов неожиданно вступился за частный бизнес. Он заявил, что давно в стране «назрел пересмотр принципов фискальной политики».
«Удушающий бизнес и потребительский спрос НДС пора отменить. Необходимо ликвидировать транспортный налог и систему «Платон», — написал лидер партии.
Напомним, что КПРФ выступала против принятия поправок в Конституцию РФ.