Зюганов призвал президента разобраться со всякой сволочью, которая оскверняет память Ленина

Зюганов призвал полицию и народ не пассивно наблюдать за происходящим, а выйти на защиту советского прошлого.

Те, кто плюет в колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены. Надо разобраться, кто это совершил, они должны ответить в уголовном порядке. Надо учить детей в школе знать свою историю, понимать, что происходит. Надо соблюдать конституцию, которую приняли. Пример должен показывать президент, правители. Надо информационное поле привести в соответствие с законом, и те, кто плюют в историю, тоже должны отвечать, в том числе и в уголовном порядке