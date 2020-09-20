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Политика

Зюганов призвал президента разобраться со всякой сволочью, которая оскверняет память Ленина

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает недопустимым осквернение советских памятников и призвал президента страны Владимира Путина «разбираться с каждой сволочью, которая так поступает». Об этом пишет газета «Подъем».

Геннадий Зюганов предложил оказать поддержку патриотическому общественному договору.
Геннадий Зюганов предложил оказать поддержку патриотическому общественному договору.
архив официального интернет-сайта КПРФ (KPRF.RU)

Зюганов призвал полицию и народ не пассивно наблюдать за происходящим, а выйти на защиту советского прошлого.

Геннадий Зюганов,
председатель центрального комитета КПРФ:

Те, кто плюет в колодец, заплатят самую жесткую цену. Разберемся с каждой этой сволочью, они получат по заслугам. Или мы будем соблюдать законы и конституцию, или мы будем защищать свою историю, или мы будем обречены. Надо разобраться, кто это совершил, они должны ответить в уголовном порядке. Надо учить детей в школе знать свою историю, понимать, что происходит. Надо соблюдать конституцию, которую приняли. Пример должен показывать президент, правители. Надо информационное поле привести в соответствие с законом, и те, кто плюют в историю, тоже должны отвечать, в том числе и в уголовном порядке

Своими словами Зюганов фактически отреагировал на произошедший инцидент в Барнауле. 17 сентября неизвестная женщина написала на памятнике Ленину на пл. Советов нецензурное слово из трех букв. Она была задержана.

Краевое правительство и мэрия Барнаула никак публично не прокомментировали это ЧП. Видимо, решили не акцентировать на нем внимание в преддверии 290-летия краевой столицы.

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