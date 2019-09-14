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«Аэрофлот» закрыл VIP-зал аэропорта Барнаула для части клиентов

С 15 сентября «Аэрофлот» закроет бесплатный доступ в VIP-зал аэропорта Барнаула владельцам «золотых» бонусных карт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В аэропорту Барнаула.
В аэропорту Барнаула.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

Помимо Барнаула ограничения коснутся аэропортов в Анапе, Астрахани, Владивостоке, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Минеральных Водах, Нижнем Новгороде, Новокузнецке, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Салехарде, Самаре, Саратове, Хабаровске и Якутске.

Владельцам «золотых» карт компания пообещала по 3000 миль компенсации.

По данным источника агентства, в небольших региональных аэропортах доступ пассажира в бизнес-зал стоил авиакомпании в среднем в 5−7 тыс. рублей, и эти затраты не соответствовали качеству услуг, которые предоставляли VIP-залы.

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