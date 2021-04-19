«А если взорвется?» Жители алтайского города не довольны новым «горячим» инвестпроектом

Жители Рубцовска много лет массово подают и выигрывают иски, требуя поставлять им горячую воду нужной температуры. Но простого способа исполнить судебные вердикты в городе нет — до недавнего времени варианты только обсуждались. Наконец коммунальщики предложили решение. Однако получили звонкую критику в местных СМИ. Некоторые из недовольных горожан даже заявили: «Вы нам самогонные аппараты поставите?».

Запоминающийся образ

Сравнить с самогонным аппаратом предложение энергетиков, вообще-то, додумался один чиновник рубцовской мэрии, пытаясь доступно объяснить этот замысел.

Видимо, теплообменник (о нем чуть позже) чем-то напомнил ему змеевик. Но оппоненты по этому сравнению уже проехались по полной.

«Нам объяснили, что летом у нас горячей воды не будет. А будет стоять самогонный аппарат и греть воду. Думаю, ТВ России покажет это кино», — возмущался Евгений Соснов, руководитель Агенства по защите прав потребителей «Сутяжник» в ходе встречи в мэрии 25 марта (видеозапись опубликована в «Одноклассниках»).

Евгений Соснов. Скан телесюжетп «Ультра ТВ Рубцовск.

Директор «РубТЭК» Максим Новов только руками разводит: «Что это за бред?» Все ведь ровно наоборот: горячая вода будет и зимой, и летом. Но убедить оппонентов, уверенных в подвохе, очень не просто.

«А вот люди не хотят, чтобы самогонный аппарат стоял в ихнем подвале. Когда-нибудь он взорвется», — добавляет еще один участник, старший по дому.

Когда в России отключают горячую воду ti71.ru

Нечему взрываться

Суть предложения энергетиков из «РубТЭК» (входит в СГК) — установить в каждом многоквартирнике Рубцовска индивидуальный тепловой пункт (ИТП). Такие устройства давно прошли полевые испытания и служат в тысячах домов.

Нагревают воду они с помощью теплообменника. Взрываться там нечему, знает Дмитрий Романов, председатель ТСЖ «Мизюлинская роща 1», где установлен ИТП.

Максим Новов объясняет: эксперты из Всероссийского теплотехнического института предложили четыре варианта решения проблемы. Этот, по его словам, — самый дешевый: около 1,5 млрд рублей на весь город. Остальные намного дороже.

Однако Евгению Соснову сама идея ИТП не нравится. Проект он называет утопией, и у него, судя по недовольным комментариям под его постами в соцсетях, есть сторонники — плохие новости, как известно, расходятся лучше хороших.

Внутридомовое отопление. Анна Зайкова

Суд велел установить

Между тем, сопротивление это выглядит неожиданным. Если не парадоксальным. Ведь энергетики предложили сделать именно то, чего требует суд.

К примеру, 9 марта краевой суд утвердил решение рубцовского городского, согласно которому УК «Надежда» обязана инициировать установку дополнительного оборудования для повышения температуры воды внутри дома.

15 декабря 2020 года краевой суд вынес такое же решение в отношении УК «Восток 18». Интересы жильцов в судах представлял как раз «Сутяжник», и таких судебных решений десятки.

Свои возражения Евгений Соснов объяснил на встрече 25 марта: он считает, что надо организовать подачу горячей воды по-другому — обеспечить дома циркуляционными трубопроводами.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания. Анна Зайкова

Что такое ИТП? Индивидуальный тепловой пункт — это установка, присоединенная к теплосети. Она преобразует холодную воду в горячую, а также управляет режимами теплопотребления и распределения тепла. ИТП принимает холодную воду из городской сети водоснабжения и разделяет ее на два потока. Один идет сразу потребителям (холодное водоснабжение). Второй подогревается в теплообменнике и направляется на горячее водоснабжение, пишет КП-Казань.

Кран , вода. Открытые источники в Интернете ( СС0)

Фантастический вариант

Вариант обеспечения домов циркуляцией — один из четырех, что предложены были московскими экспертами из Всероссийского теплотехнического института.

В домах Рубцовска в самом деле нет (и никогда не было) циркуляционных трубопроводов — эту схему энергетики называют тупиковой. Сливая воду из горячего крана, люди платят за холодную воду как за горячую. И это, понятно, не нравится никому — горячая в разы дороже.

«При циркуляционной схеме вода все время циркулирует, и она всегда горячая в кране. При тупиковой вода приходит в дом и останавливается. Если человек открыл кран — вода пошла, не открыл — стоит. За ночь вода остывает и утром ее приходится долго сливать», — объяснял проблему Александр Гросс, директор теплосетевого подразделения СГК.

Однако, по словам Максима Новова, прокладка циркуляционных труб — самый дорогой и трудоемкий вариант. Он называет его фантастическим.

В Рубцовске проходит переустройство теплоснабжения. 6 июля 2017 года. Надежда Юрченко

Нн верят экспертам

Для этого, рассказывает Новов, придется демонтировать все теплосети от источника до последнего потребителя — а это 100 километров. «Для сравнения: в 2017 году мы смонтировали около 21 километров», — говорит энергетик.

Новов объясняет: надо будет смонтировать новые лотки (еще одна труба в существующие не влезет), реконструировать более 1 тыс. тепловых камер, тепловые узлы в домах и т.п. Ничего подобного вариант с ИТП не требует.

Олег Обухович. Надежда Юрченко

Олег Обухович, замглавы администрации Рубцовска, на встрече 25 марта заявил: если пойти по пути циркуляционного трубпровода, будет перекопан весь город

«Ну и бог с ним, пусть копают. Мы не хотим ИТП в наших домах, не хотим нести эксплуатационные расходы», — парировал один из старших по дому на все той же встрече 25 марта.

Встреча со старшими по дому в Рубцовске. СГК.

Докажу в суде

6 апреля энергетики в Рубцовске собрали старших по дому — поговорить с ними о новом проекте. Решение об установке ИТП будет принято только после того, как собственники квартир за него проголосуют, объяснил Максим Новов. До этого ничего даже проектировать не начнут.

Энергетик заверил: при этом тарифы на горячую воду останутся в прежних рамках, финансировать установку ИТП они намерены за счет муниципальной и краевой программ. А главное — в конце концов в квартирах появится горячая вода, которую не придется долго сливать.

Следующим этапом и должно стать голосование в домах.

Но вот проводить его придется на фоне громких и пугающих сюжетов на местном ТВ. Так, Евгений Соснов заявил: горячая вода после установки ИТП сильно подорожает. И он докажет в суде — его вариант самый правильный.

В общем, новый инвестиционный проект в Рубцовске пытаются начать, прямо скажем, в непростых условиях.

Суд СС0

«Перекапывать дворы — разве это нормально?»

Индивидуальные тепловые пункты давно не новшество. В Казани, где их установили во всех домах, на техобслуживание добавили 0,75 рублей с 1 кв. метра (37 рублей в месяц с одной «двушки») плюс оплату электроэнергии на работу насоса — на весь дом это эквивалент потребления две-трех лампочек мощностью 100 Вт.

При этом сократились платежи за горячую воду и отопление. В Казани — на 22−23%. Кроме того, уменьшилась сроки отключения горячей воды. Стоит ли бояться ИТП, рассказал Дмитрий Романов, учредитель компании «Приборы учета» и председатель ТСЖ «Мизюлинская роща 1» (Барнаул), где такой пункт установлен.

— Жители Рубцовска опасаются , что они будут нести большие эксплуатационные затраты на его обслуживании. Насколько это дорого , обслуживать такие ИТП?

— Конкретные суммы не могу назвать точно, но в целом затраты на это очень небольшие. Кроме того, ИТП — это достаточно эффективно. Насколько я понимаю, СГК намерена ставить в Рубцовске хорошее оборудование, хорошие насосы, которые не будут часто ломаться.

Обслуживание такого оборудования делается раз в год и — в случае необходимости — по вызову. Я считаю, что в целом это реально хорошее решение. Оно более экономичное, ну ведь энергетики и должны решать проблемы наиболее экономичным способом.

А перекапывать все дворы, вести трубу — разве это нормально? Там же столько кабелей.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания. Анна Зайкова

— Какой-то чиновник сравнил ИТП с самогонным аппаратом. А он хоть чем-то похож на самогонный аппарат?

— Ну, не знаю. Самогонный аппарат берет одну структуру и получает другую, может только в этом сходство. В ИТП просто стоит теплообменник, у него есть пластины.

Течет холодная вода и ее через пластины согревает теплоноситель, холодная становится горячей. Здесь две среды (теплоноситель от системы отопления и вода из холодного водоснабжения) не соприкасаются друг с другом, не смешиваются.

— Некоторые рубцовчане опасаются , что эти ИТП взрываются. Они могут взорваться?

— Нет, это бред. Там две фазы воды: одна холодная, другая горячая. Никаких газов там нет. Что там может взорваться? Это, наоборот, самый безопасный путь с точки зрения эксплуатации, сто процентов.

Сергей Степашин открыл в Барнауле первый в Сибири дом образцового содержания. Анна Зайкова

— А с точки зрения комфорта жителей — будет ли от таких ИТП шум , вибрация?

— Если поставить хорошее оборудование, хорошие насосы, все будет нормально. Теплообменники там будут малюсенькие, с коробочку, и насосы тоже малюсенькие, там же пятиэтажки.

Надо просто в техзадании это учесть, поставить в качестве требований определенный уровень шума — есть ведь разные классы оборудования. Насколько я знаю, СГК планирует ставить хорошие насосы, мы обсуждали этот вопрос.

— Наверное , не везде в домах есть подвалы , если ставить на придомовой территории — то надо строить что-то?

— Если нет подвала, а в Рубцовске, насколько мне известно, есть такие дома, надо будет делать какую-то пристройку, по-другому никак. Не рыть же подвал.

— Я читала , что ИТП сейчас очень часто устанавливают.

— Все новые дома сейчас строят с ИТП.