А оно мне надо?

Наступило долгожданное лето, а это значит, что нас ждет жара и духота, и особенно актуальным становится наличие под рукой холодной воды. А еще нас ждет затяжной дождь, и тогда все мысли только о горячем чае. Хочется всегда иметь под рукой и то, и другое. Какой гаджет мог бы исполнить эти желания?

Первым и одним из главных достоинств кулера является скорость. Он работает быстрее чайника. Нужно просто поднести к нему кружку — и вода нужной температуры уже в ней.

С появлением в доме кулера решается проблема полезной и чистой воды. Почему? Все просто: бутилированная вода в отличие от фильтрованной добывается из артезианского источника. Такая вода чистая и содержит полезные микро- и макроэлементы.

Экономия электричества. Кулер потребляет гораздо меньше электроэнергии, чем чайник, — 0,5−1 кВт в сутки против 1−1,5 кВт в сутки у чайника. Это связано с тем, что кулер поддерживает постоянную температуру и работает по принципу «нагрев — отключение».

Температура кипения воды 100 градусов, то есть слишком высокая для заваривания многих видов чая и кофе. В кулере вы можете сами выставить нужную температуру. У простых моделей, на которых нельзя установить температуру, вода будет около 93−95°C.

Приятным бонусом является дизайн устройства. Стильный, современный кулер гармонично вписывается в любой интерьер, будь то кухня, гостиная или офис.

Несколько советов по выбору этой техники.

Совет 1-й. Какой тип охлаждения выбрать?

Кулеры бывают с электронным и компрессорным охлаждением.

Кулер с электронным охлаждением — это легкий и недорогой аппарат. Охлаждает воду до 10−15°С. Отлично подходит для квартиры или небольшого офиса.

Модели с компрессорным охлаждением очень производительны. Они работают по принципу холодильника и охлаждают воду быстрее и от 5 до 10 °C. Компрессорные кулеры выбирают для больших семей или офисов, а также их ценят любители холодных напитков.

Совет 2-й. Куда поставить?

Если у вас небольшое помещение, то вам больше подойдет настольный кулер. Он компактный, но потребует места на столешнице или тумбе.

Напольный кулер можно разместить в любом месте, главное, чтобы рядом была розетка.

Совет 3-й. Добавить дополнительные опции?

Очень удобны кулеры с нижней загрузкой. Бутыль в таком кулере устанавливается снизу — удобно менять бутыли, не нужно высоко их поднимать.

Для офиса существует отличное решение — кулеры с холодильником: сотрудникам удобно хранить в нем обеды и охлаждать напитки.

Если у вас дома есть дети или пожилые люди, обратите внимание на кулер с функцией «аква-няня». Это защита от подачи горячей воды.

Резюмируем: кулер — это удобная, современная техника, которая делает нашу жизнь стильной, комфортной и здоровой.

Оцените все преимущества кулера, воспользовавшись скидкой от «Легенды жизни»:

на все напольные модели кулеров — 2000 руб.,

на настольные модели — 1500 руб.

Подробности и условия акции уточняйте по телефонам в Барнауле: 777−777, в Бийске: 400−000 или на сайте: 777−777.org. А также на WhatsАpp: +79039957222.

Акция действительна до 13.07.2019 года.

Кулеры. фото из архива ООО «БВК»

Организатор акции: ООО «БВК». Цены действительны на момент публикации.