Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

В отличие от привычного цифрового телевидения, технология IPTV (Internet Protocol Television) позволяет ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и так далее. Приставка поддерживает FullHD и 4К-качество видео. Кроме того, её можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. IPTV МТС даёт бесплатный доступ к расширенному ТВ гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра KION: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе, оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

Барнаульцы смогут сэкономить до 40% расходов на связь ежемесячно на услуге IPTV, подключив её в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку «МЫ МТС+500»: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью (минутами и гигабайтами можно делиться с членами своей группы).

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов фиксированного интернета МТС в Барнауле. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.