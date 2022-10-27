27 октября
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Потребитель

Абоненты МТС в Барнауле смогут управлять ТВ-эфиром

В Барнауле запустили интерактивное ТВ для клиентов домашних сервисов МТС

Благодаря IPTV пользователи могут управлять эфиром, записывать телевизионный контент, а также экономить на мобильной связи и домашнем интернете.

Семья перед телевизором.
Семья перед телевизором.
CC0

В отличие от привычного цифрового телевидения, технология IPTV (Internet Protocol Television) позволяет ставить трансляцию телеканалов на паузу, перематывать, записывать фильмы и передачи в память приставки и так далее. Приставка поддерживает FullHD и 4К-качество видео. Кроме того, её можно использовать как медиаплеер и игровую консоль. IPTV МТС даёт бесплатный доступ к расширенному ТВ гиду, а также базовому пакету онлайн-кинотеатра KION: это более 200 каналов, тысячи фильмов и сериалов, в том числе, оригинального производства. Сервис также позволяет ограничивать доступ к нежелательным для детей каналам с помощью «Родительского контроля».

Барнаульцы смогут сэкономить до 40% расходов на связь ежемесячно на услуге IPTV, подключив её в пакете с другими сервисами, входящими в семейную подписку «МЫ МТС+500»: домашним интернетом на скорости до 500 Мбит/с и мобильной связью (минутами и гигабайтами можно делиться с членами своей группы).

Подключение IPTV бесплатно для действующих и новых абонентов фиксированного интернета МТС в Барнауле. Для этого достаточно установить ТВ-приставку на базе Android и Wi-Fi-роутер. Интерактивная приставка подходит ко всем телевизорам, оборудованным HDMI-портом. После подключения в личном кабинете можно управлять подписками, контролировать расходы, подключать и отключать дополнительные опции. Проверить техническую возможность подключения по конкретному адресу можно на официальном сайте компании.

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