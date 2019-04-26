Абоненты Tele2 из Барнаула читают фентези.

Tele2 выяснила, что читают пользователи развлекательных сервисов «Книги» и «Журналы». Наиболее популярными книжными жанрами оказались фантастика и фэнтези, а самыми читаемыми онлайн-изданиями — журналы Maxim и Cosmopolitan.

Количество пользователей портала «Tele2 Книги» в Барнауле увеличилось в два раза за последний год. Наибольшей популярностью среди барнаульских клиентов оператора пользовались «Будь моей ведьмой» Елены Звездной, «Секрет пропавшего клада» Екатерины Вильмонт, «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинса.

Самыми активными пользователями сервиса стали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Иркутска — они составляют 23% общего числа аудитории. Число доступных по подписке книг на сайте возросло на 65% год к году и сейчас составляет сейчас более 100 000 наименований. В онлайн-библиотеке пользователи найдут классику и нон-фикшн, бизнес-литературу и автобиографии, книги по психологии и мотивации, справочники по истории искусств и многое другое.

Tele2 также изучила предпочтения пользователей приложения «Tele2 Журналы» в первом квартале 2019 года. По количеству читателей Барнаул занял 58-ую строчку. На сегодняшний день на портале абонентам Tele2 доступно более 4 000 выпусков журналов и более 44 000 статей, включая архивные. Один пользователь в среднем читает 3,5 статьи и 1,5 журнала в месяц.

Большинство пользователей сервиса читают статьи на сайте — 74%. Из них 78% читают журналы в мобильной версии сайта, 18% - с компьютера, а 4% - с планшета. Приложением пользуются 26% клиентов. При этом iOS стала более популярной операционной системой: на нее приходится 58% против 42% у Android.