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Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой

Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» предлагает своим абонентам приобрести смартфоны Huawei со скидкой 15%. Акция действует в салонах оператора до 30 июня.

Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки от партнеров. Так, до 30 июня включительно абоненты Tele2 могут приобрести в салонах оператора смартфоны Huawei со скидкой 15%. Предложение действует на модели Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite E, Huawei Y8P, Huawei Y6P, Huawei Y5P.

Чтобы получить скидку, необходимо быть участником программы лояльности «Больше». В мобильном приложении «Мой Tele2» или в личном кабинете нужно активировать промокод, а в салоне оператора — сообщить продавцу о желании купить смартфон Huawei по акции. Один абонент может получить и активировать один промокод. Количество акционных смартфонов ограниченно, наличие необходимо уточнять в салонах связи Tele2.

Участником программы лояльности «Больше» может стать любой частный абонент Tele2. Чтобы увидеть все предложения от партнеров, достаточно авторизоваться в личном кабинете и перейти в раздел «Больше» — на tele2.ru или в мобильном приложении «Мой Tele2». Пользователям программы лояльности доступны скидки на товары или услуги, подарки, а также кешбэк на абонентский счет клиента Tele2.

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