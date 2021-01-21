Абоненты Tele2 смогут копить минуты и гигабайты бессрочно

Tele2 обновляет услугу переноса неизрасходованных остатков пакета. Теперь минуты и гигабайты будут накапливаться вечно. Услуга бесплатна и не предусматривает никаких ограничений по количеству перенесенных пакетов и времени их использования.

Tele2 вновь меняет привычные правила телеком-рынка. В 2017 году оператор первым запустил возможность сохранения неиспользованных в текущем периоде пакетов, а сегодня усовершенствовал популярную услугу. Теперь все остатки минут и гигабайтов будут накапливаться и переноситься без ограничения срока их действия.

Услуга предоставляется в случае своевременной оплаты абонентской платы, действует на открытых тарифах линейки «Мой»: «Мой разговор», «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн», а также на «Везде онлайн+» в Санкт-Петербурге.

Архив компании Tele2

Стать абонентом Tele2 можно, заказав SIM-карту в интернет-магазине с доставкой на дом или забрав ее самостоятельно в салоне. Также подключение к оператору доступно в точках продаж Tele2.

Олег Решетин,

директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

— Мы стремимся поддерживать образ жизни наших абонентов, следовать трендам и запускать именно те продукты, которые ожидают пользователи. Tele2 первой на рынке предложила возможность переноса остатков и не остановилась на этом. Мир меняется, а вместе с ним — поведение и потребности людей. Становится сложнее предугадать, сколько минут потребуется в одном месяце, сколько гигабайтов в следующем и хватит ли количества услуг в пакете. Поэтому абсолютно логичным развитием продукта стало то, что оплаченные минуты и гигабайты всегда будут оставаться у пользователя без ограничения по их количеству и сроку действия.

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