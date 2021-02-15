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Абоненты Tele2 стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей

Tele2 проанализировала предпочтения клиентов в выборе телефонов за 2020 год. Абоненты стали приобретать более дорогие модели смартфонов — от 10 тысяч рублей с диагональю от 6 дюймов. Доля смартфонов среди всего оборудования в сибирских регионах Tele2 достигла 74%. Доля устройств с поддержкой 4G при этом выросла на 11 п.п.

Абоненты стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей.
Абоненты стали чаще выбирать смартфоны стоимостью от 10 тысяч рублей.
Источник: Tele2

Tele2 проанализировала абонентское оборудование, зарегистрированное в сети оператора в 2020 году. Доля смартфонов в сети выросла на 5 п.п. На конец 2020 года смартфонами пользовались 74% сибирских клиентов оператора. Доля смартфонов с поддержкой 4G в Сибири выросла на 11 п.п., что выше, чем в среднем по России.

Лидирующие позиции в сибирском рейтинге брендов занимают устройства Samsung, Xiaomi и Apple. Среди смартфонов в сети Tele2 от Омска до Кызыла лидирует крупнейший южнокорейский вендор: 24% всех используемых клиентами оператора смартфонов произведены брендом Samsung. При этом прослеживается отчетливая тенденция к увеличению диагонали и средней стоимости одного устройства. Более 75% смартфонов в сети Tele2 имеют диагональ экрана более 6 дюймов. Также заметно увеличилась доля смартфонов в ценовой категории от 10 000 до 20 000 рублей. В декабре 2020 года более трети зарегистрированных в сети оператора устройств относились к этой ценовой категории.

Доля смартфонов среди всех устройств по России составила 76%. Лидером по их количеству в сети остается Москва с показателем в 91%. Tele2 также отмечает долю смартфонов больше среднего показателя по России в регионах Байкала и Дальнего Востока — 77%.

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