Абоненты Tele2 в 2020 году предпочитали горнолыжные курорты Центральной России

Tele2 проанализировала активность абонентов на горнолыжных курортах в 2020 году. В среднем пользователи проводили на склонах 6 дней и за это время тратили по 6 Гб интернет-трафика и более 4 часов на разговоры по телефону.

В 2020 году несмотря на пандемию и самоизоляцию количество абонентов, выезжающих на горнолыжные курорты, осталось практически неизменным по сравнению с 2019 годом. При этом в 2020 году люди проводили на отдыхе на один день больше и в среднем находились в горах 6 дней. Также увеличилось количество потребляемого интернета. За время отпуска пользователи тратили по 6 Гб на человека, что на 20% больше, чем годом ранее. На разговоры по телефону во время отдыха пришлось столько же времени, что и в 2019 году — более 4 часов на одного абонента.

Согласно статистике Tele2, количество мужчин, посещающих горнолыжные курорты, чуть больше, чем женщин — их 53%. Средний возраст людей, отправляющихся в горы, составляет 42 года для мужчин и 44 — для женщин.

В 2020 году абоненты предпочитали горнолыжные комплексы в Центральной России. Наибольшее количество клиентов оператора было зафиксировано на курорте «Новинки» Нижегородской области. Помимо жителей Нижнего Новгорода, сюда часто также ездили абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга и Чувашии. За 2020 год они потратили более 1600 Тб интернета и 97 млн минут на разговоры. На втором месте по популярности — «Бобровый лог» в Красноярске, который посещали клиенты из Иркутска, Хакасии, Санкт-Петербурга и Москвы. На их долю пришлось более 1500 Тб и 73 млн минут. На третьем месте оказался комплекс в Подмосковье «Снежком». Здесь собирались самые активные пользователи интернета, которые потратили более 2700 Тб интернета, а также 64 млн минут.

По сравнению с 2019 годом чуть меньше россиян посещали более удаленные курорты Краснодарского края и Сибири. При этом в «Шерегеше» Кемеровской области туристы оставались на день больше, чем в 2019 году — 6 дней, а на «Розе Хутор» в среднем абоненты Tele2 проводили по 4 дня — так же, как и годом ранее. Средний возраст людей, посещающих эти курорты, — 39 лет, мужчин среди туристов немного больше, чем женщин — 55%.