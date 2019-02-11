Абоненты Tele2 в канун нового года предпочли Honor.

Tele2 выяснила какие смартфоны чаще приобретали и получали в подарок абоненты во время новогодних каникул. Половина всех новых устройств выпущена тремя производителями — Huawei, Samsung и Xiaomi. Самой популярной моделью стал смартфон Honor 7A.

Для анализа использовались данные о ранее не регистрировавшихся в сети Tele2 устройствах, в которых накануне и во время новогодних каникул начала использоваться SIM-карта оператора. Прирост количества новых смартфонов в сети оператора во время каникул был почти на 15% выше по сравнению с обычным месяцем и почти на 20% выше по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость одного нового смартфона в этом году составляла около 8000 рублей. При этом барнаульцы чаще становились владельцами новых гаджетов: 54 из 100 новых смартфонов начали в этот период использовать мужчины.

Половина всех новых смартфонов в сети Tele2 в крае были произведены под крупнейшими мировыми брендами — Huawei (более 20%), Samsung (около 18%) и Xiaomi (около 9%). Apple в этом году по количеству новых устройств заняла только четвертое место: около 7% новых смартфонов в сети Tele2 выпущены под этим брендом. Пятерка самых популярных моделей в этом году состоит исключительно из устройств Honor.

Количество флагманских моделей флагманских моделей крупнейших производителей, впервые зарегистрированных в сети Tele2, заметно выросло накануне Нового года. Первое место с приростом 800% к обычному месяцу заняла Xiaomi с флагманом Mi8. Количество новых iPhone из последней линейки выросло в 3 раза по сравнению с обычным месяцем. На те же 200% выросла популярность Huawei P20. Флагманов Samsung Galaxy стало больше примерно на треть по сравнению с обычным месяцем.