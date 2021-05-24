Абрикос: маленькое солнышко в вашем саду

Капризное растение может приспособиться даже к росту в средней полосе России. Главное, грамотно выбрать саженец и любовно за ним ухаживать. Специалисты Беккер помогут подобрать абрикос для посадок, в зависимости от места жительства его будущего хозяина, и подскажут способы ухода за ним. Не стоит приобретать саженцы у неизвестных продавцов. Высокие сильные растения выращены в теплицах на продажу, они просто не выживут в открытом грунте. Питомники же дорожат своей репутацией и адаптируют растения к приемлемым для них условиям.

Абрикосы. ООО «Беккер +»

Посадка и уход

Это теплолюбивое растение, а значит высаживать его нужно в укрытом от ветров солнечном месте. Почва потребуется рассыпчатая, не спрессованная, куда свободно будет поступать воздух и вода. Желательно подготовить почву, смешав в разных частях песок, торф, глину, или купить уже готовую.

После сбора урожая абрикосы удобряют смесью на основе фосфора и калия. Сторонники органики перемешивают толченый мел с золой. Азотные составы, влияющие на активацию процессов жизнедеятельности, в этот период исключаются.

До холодов производится формирующая, регулирующая и санитарная обрезки. Срезать ветви рекомендуется уже на первом году. Весной формируют крону для улучшения качества фруктов. Осенью убирают все плохие ветви, чтобы дерево росло полностью здоровым. Листву сгребают и сжигают, так как в ней живут пагубные для дерева инфекции.

Укрываем абрикос на зиму

Абрикосовые деревья мало устойчивы к понижениям температуры. Посадки необходимо укрывать перед наступлением зимы в холодных и центральных областях. Деревья, растущие на юге, укрываются редко. От выполнения данной процедуры будет зависеть обилие плодов.

Изначально нужно удобрить фосфорно-калиевым составом. Также рекомендовано применять смесь на основе раскрошенного мела с золой. Этап побелки уменьшает риск распространения вредителей на коре. Белят стволы смесью из двух килограмм извести, одного стакана клейстера и двухсот грамм медного купороса.

Для мульчировки почвы используются опилки, солома, хвойные ветви, измельченный картон, перегной или сено. Прикорневая шейка обматывается материей, пропускающей кислород. В холодных областях лучше покрывать растение пленкой.

С особенной внимательностью закрывают новые саженцы с неразвитой корневой системой, замерзающей при сильных морозах. Старые посадки, растущие в условиях средней полосы, не утепляются. Мульча, используемая для отвода воды, уберегает корни от заморозков и снега.

Немного усилий и максимум заботы подарят вам плодоносящее сочными желтыми плодами дерево и удовлетворение своими трудами.

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