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Администрация города поблагодарила «Росводоканал Барнаул»

Коллектив барнаульского водоканала получил Благодарность от администрации г. Барнаула за вклад в ликвидацию аварийной ситуации на тепловых сетях в декабре 2018 года.

Работы водоканала. Барнаул.
Работы водоканала. Барнаул.
Олег Богданов

Городские власти на базе штаба по ЧС обратились в «Росводоканал Барнаул» с просьбой принять участие в проведении аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях, запуске теплоснабжения, горячего водоснабжения. Тогда без тепла осталось около 12 тысяч человек, а также объекты социальной сферы.

На помощь были направлены бригады водоканала, которые в течении двух суток осуществляли отогрев системы теплоснабжения. По итогам этой работы было принято решение о поощрении предприятия. Отметим, что это не первый случай, когда барнаульский водоканал оказывает помощь другим ресурсоснабжающим организациям. Так, сотрудники «Росводоканал Барнаул», которые принимали участие в ликвидации чрезвычайной ситуации в селе Кусак (Немецкий район), в прошлом году были отмечены Почетными грамотами Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края за высокий профессионализм и активное участие в устранении аварий на объектах жизнеобеспечения в условиях аномально низких температур.

Дмитрий Масловский,
генеральный директор «Росводоканал Барнаул»:

Взаимовыручка и поддержка в подобных случаях очень важны, поэтому мы откликнулись на просьбу незамедлительно. У всех предприятий коммунальной сферы одна задача — обеспечение комфорта и спокойствия жителей города.

Благодарность за помощь.
Благодарность за помощь.
Источник: «Росводоканал Барнаул»
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