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АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL

Гостям обещают тест-драйвы, розыгрыши, фуршет и специальные условия на покупку авто.

АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL.
АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL.
Источник: АЕМ Холдинг.

День бренда HAVAL (Хавал) состоится 25 мая, сбор гостей — в 12:00. Павловский тракт, 164.

В программе:

  • тест-драйвы автомобилей Haval
  • анимация для детей
  • welcome drink и фуршет
  • розыгрыш подарков
  • розыгрыш сертификата в центр спорта RIVER

И, конечно, специальные условия на покупку автомобиля!

Регистрируйтесь на мероприятие любым удобным для вас способом:

По телефону: +7 (3852) 450-450
По ссылке: https://vk.cc/cx1taG

16+

АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL.
АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL.
Источник: АЕМ Холдинг.

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