День бренда HAVAL (Хавал) состоится 25 мая, сбор гостей — в 12:00. Павловский тракт, 164.
В программе:
- тест-драйвы автомобилей Haval
- анимация для детей
- welcome drink и фуршет
- розыгрыш подарков
- розыгрыш сертификата в центр спорта RIVER
И, конечно, специальные условия на покупку автомобиля!
Регистрируйтесь на мероприятие любым удобным для вас способом:
По телефону: +7 (3852) 450-450
По ссылке: https://vk.cc/cx1taG
16+
АЕМ Холдинг приглашает барнаульцев на мероприятие, посвященное бренду HAVAL.
Источник: АЕМ Холдинг.
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