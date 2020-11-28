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«Аэрофлот» и S7 возобновили рейсы в точки притяжения богатых россиян

Авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines в конце ноября начали выполнять рейсы из Москвы во французскую Ниццу и на Кипр для отдельных категорий пассажиров.

Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота".
Алексей Мартышкин

В случае с рейсом Москва — Ницца и обратно к отдельным категориям пассажиров относятся: граждане Франции, обладатели вида на жительство во Франции, а также отдельные граждане РФ, посещающие страну по специальным разрешениям властей Франции".

Аналогичная ситуация с рейсами на офшорный Кипр. Отправиться туда сейчас могут: граждане Кипра и отдельные категории граждан, получившие разрешение от властей Кипра.

4 декабря в Кипр возобновит рейсы и авиакомпания «Победа», а с 26 и 27 декабря — в Берлин и Кельн, пишет «Медуза». Но такое авиасообщение опять же касается только отдельных категорий пассажиров.

Коммерческие рейсы из России в страны ЕС пока запрещены.

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