«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за непогоды

В субботу отменены 68 рейсов, в воскресенье — 63.
Также изменено время вылета более 150 рейсов из аэропорта Шереметьево. Авиакомпания сообщает, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым.
Среди отмененных рейсов и рейсов с измененным временем вылета есть и сибирские. Однако алтайских в этих списках нет.
Непогода в столице России
В выходные в Москве ожидается сильный снегопад, после которого высота сугробов в столице увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму, сообщил агентству городских новостей «Москва» центр погоды «Фобос». Согласно прогнозу снег в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (примерно с 12.00 мск 26 января до 9.00 28 января).