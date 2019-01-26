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«Аэрофлот» отменил более 130 рейсов из-за непогоды

В выходные 26 и 27 января в Москве будет сильный снегопад. В связи с этим авиакомпания «Аэрофлот» отменила 131 рейс из и в Шереметьево. Об этом сообщается на сайте компании.

Аэрофлот удостоен официальной благодарности.
Аэрофлот удостоен официальной благодарности.
Алексей Мартышкин

В субботу отменены 68 рейсов, в воскресенье — 63.

Также изменено время вылета более 150 рейсов из аэропорта Шереметьево. Авиакомпания сообщает, что прибывшие на регистрацию пассажиры будут обеспечены всем необходимым.

Среди отмененных рейсов и рейсов с измененным временем вылета есть и сибирские. Однако алтайских в этих списках нет.

Непогода в столице России

В выходные в Москве ожидается сильный снегопад, после которого высота сугробов в столице увеличится до полуметра и приблизится к абсолютному максимуму, сообщил агентству городских новостей «Москва» центр погоды «Фобос». Согласно прогнозу снег в Москве будет идти не прекращаясь в течение 45 часов (примерно с 12.00 мск 26 января до 9.00 28 января).

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