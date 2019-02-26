«Аэрофлот» повысит топливный сбор с пассажиров

«Аэрофлот» с 4 марта повышает топливный сбор на 200 рублей, говорится в сообщении авиакомпании. Новый тариф будет действовать для рейсов с 1 апреля, пишут «Ведомости».

Речь идет о внутрироссийских рейсах «Аэрофлота» и его «дочек» — «России» и «Авроры», выполняемых под кодом SU, отметили в пресс-службе. Компания сообщила, что повышение не коснется направлений, по которым действуют плоские тарифы, — к ним относятся полеты на Дальний Восток, в Крым и Калининград.

Авиаперевозчик объясняет решение повысить сборы девальвацией рубля и подорожанием авиакеросина. В 2018 году цена на авиакеросин выросла на 36%, в результате расходы «Аэрофлота» увеличились на 48 млрд рублей, указывает компания.

Подорожание топлива привело к существенным и неожиданным для компании расходам, говорил в февральском интервью телеканалу «Россия 24» гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев. А в совокупности с ослаблением рубля 2018 году стал «худшим для рынка за последние десятилетия», сетовал топ-менеджер.

Савельев отмечал, что некоторые финансовые затруднения компания могла бы решить повышением цен на билеты, но не станет этого делать в ближайшее время. «Мы должны были бы это сделать, но реально у нас нет такой возможности, пассажиры не покупают», — указывал он, отмечая, что загрузка кресел упала на 1%. Савельев обратил внимание, что цены на билеты в долларах и евро снизились на 18−20%.

В 2018 году «Аэрофлот» повышал топливный сбор на внутренние рейсы два раза, последний — в конце ноября. Тогда тариф вырос на 200 рублей для комфорт- и эконом-класса, для бизнес-класса — на 400 рублей.