«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

По новым правилам, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 см. Размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44×30×26 см.

«Новые стандарты позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке Аэрофлота. Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения. Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками», рассказали в компании.