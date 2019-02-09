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«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки животных

С 14 февраля авиакомпания «Аэрофлот» уменьшает допустимый размер контейнеров для перевозки животных в салоне самолета, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Аэрофлот.
Аэрофлот.
Споттинг Барнаул.

По новым правилам, размер сумки-переноски по сумме трех измерений не должен превышать 125 см. Размеры жесткого контейнера по длине, высоте и ширине не могут быть больше, чем 44×30×26 см.

«Новые стандарты позволяют надежно разместить контейнер или переноску под сиденьем впереди стоящего кресла на всех типах самолетов, имеющихся в парке Аэрофлота. Такое расположение контейнера позволяет путешествующему с животным и рядом сидящему пассажиру комфортно расположиться без стеснения и ограничений для ног, а также не создает препятствий для передвижения. Если такое размещение невозможно, то на время движения воздушного судна по перрону, взлета и посадки контейнер или переноска должны быть пристегнуты к ремню безопасности пассажира при помощи удлинительного ремня, который предоставляется бортпроводниками», рассказали в компании.

Вес животного вместе с переноской не может превышать 8 кг. Если общая масса больше, то перевозка допускается только в багажном отсеке.

Пассажиры, которые купили билеты до 13 февраля, смогут провезти питомцев по старым правилам.

Как уточнили в «Аэрофлоте», плата за перевозку животных производится по специальным багажным тарифам. Собаки-проводники могут перевозиться в салоне бесплатно.

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