АГИК приглашает абитуриентов на фестиваль науки и творчества

с 27 марта по 31 марта 2023 г. Алтайский государственный институт культуры приглашает школьников и студентов колледжей принять участие в творческих, научно-исследовательских и образовательных мероприятиях фестиваля науки и творчества.

Фестиваль — это уникальная разработанная институтом программа для развития креативного мышления и приобретения дополнительных навыков у участников в сфере творчества. Участие в мероприятиях также поможет раскрыть индивидуальные способности и профессиональные интересы абитуриентов. Каждая кафедра приглашает гостей временно погрузиться в свою атмосферу и почувствовать себя студентом АГИК.

Кафедра театральной режиссуры и актерского мастерства приглашает желающих на конкурс «Подиум живых скульптур», где есть возможность прикоснуться к таинствам актерской профессии. Участникам расскажут о секретах грима, актерского мастерства и режиссуры.

Кафедра дизайна и архитектуры подготовила блок мероприятий — стартап-питч «В моменте». Абитуриентов ждет настоящее недельное приключение по волнам визуальных искусств и цифровых технологий, дающее возможность познакомиться с особенностями обучения в сфере средового дизайна, компьютерной графики и анимации, WEB-дизайна, художественного текстиля и декоративно-прикладного искусства, туризма, музейного и библиотечного дела, реализуемых в Алтайском государственном институте культуры. Это серия увлекательных мастер-классов «Скетчинг: маркеры», «Я создаю музей будущего», «Экспресс-роспись маркерами по ткани», «Кулон интеллектуальной силы», «Экспресс монотипотест от Алины Кибяковой»; мастер-класс по перекладной анимации «Фантастический мир», мультимедийный урок «Книжное закулисье», тренинг «я #наставник», мастер-класс от экскурсовода Виталия Яговца «Лучший тур по Алтаю».

В хореографических классах пройдут мастер-классы по русскому народному танцу «Основные движения экзерсиса у станка» и современному танцу «Формирование техники исполнительского мастерства средствами современных направлений танца».

Ведущие педагоги музыкального факультета ждут обучающихся детских школ искусств и музыкальных школ, обучающихся колледжей в творческих мастерских на музыкальных мероприятиях «Встреча весны», концерте-презентации академического хора АГИК и квесте «К вершинам мастерства».

Также абитуриентам предоставляется возможность получить дополнительные баллы к поступлению, участвуя в олимпиадах по социально-культурной деятельности «Культпространство» и «Олимпиаде абитуриента», подготовленной кафедрой режиссуры праздников. На краевой научно-практической конференция школьников «Мои первые шаги в науку» молодые исследователи поговорят о музее как центре исторической памяти и патриотического воспитания, библиотеке как месте открытий, праздничной и художественной культуре многонационального Алтая и пр.

Подобные мероприятия способствуют развитию интереса к традиционной и современной культуре, формируют мотивацию к дальнейшему саморазвитию и получению высшего образования в Алтайском государственном институте культуры, — отмечает Елена Полякова, доктор исторических наук, доцент, проектор по научной работе и международным связям АГИК.

Подробная информация на официальном сайте АГИК http://www.agik22.ru/